【8月8日 AFP】インドネシアは独立記念日の8月17日を前に、政治的抗議のシンボルとして拡散している海賊旗の取り締まりを強化している。

その海賊旗とは、日本の人気漫画「ワンピース」の主人公モンキー・D・ルフィ率いる「麦わらの一味」の海賊旗で、麦わら帽子をかぶったドクロマークがトラックや車、家などに掲げられる事例が相次いでいる。

こうした行為はプラボウォ・スビアント大統領の政策に抗議する「挑発行為」と広く認識されており、当局は、上半分が赤、下半分が白のインドネシア国旗と並べて掲揚してはならないと警告している。

海賊旗は今夏初め、不満を抱くトラック運転手らによって掲げられたが、最近ではオンラインおよび現実世界で雪だるま式に拡散している。

スマトラ島のリアウ州に住む大学生、カリク・アンハルさん（24）はAFPの取材に対し、「腐敗したこの国で掲げるには、赤と白の旗（インドネシア国旗）はあまりにも神聖すぎるので、個人的にワンピースの旗（麦わらの一味の海賊旗）を掲げた」と説明。

「インドネシアに言論の自由があると信じているが、非常に制限されている。意見を表明することがますます危険になっている」と続けた。

政府当局者は、海賊旗の使用は国家を分断する試みだと主張。

海賊旗を国旗と並べて掲揚することや、日本の降伏により第2次世界大戦終結した後、独立を宣言してから80周年の節目である8月17日に掲揚することを禁止する可能性があると警告している。

ブディ・グナワン調整相（政治・治安担当）は先週、「この国の闘いと関係のないシンボルで挑発行為をすることは控えなければならない」と述べた。

閣僚らは処罰の根拠として、国旗よりも高い位置にシンボルを掲揚することを禁じる法律を挙げている。

同法では、国旗を冒涜、侮辱、またはおとしめる意図があった場合、5年以下の拘禁または約3万1000ドル（約460万円）の罰金が科される。

現地メディアによると、プラスティオ・ハディ国家官房長官は5日、プラボウォ大統領の言葉として「創造性の表現」に問題はないが、海賊旗と国旗は「比較を誘うような形で並べるべきではない」と述べた。