【3月26日 CNS】中国の長者番付を調査している胡潤研究院（Hurun Report Inc）が16日に発表した「2020胡潤世界女性起業家富豪ランキング」によると、4位まではすべて中国人で、トップ10のうち9人が中国人となった。このうち3人が初めてトップ10に入り、9人の資産を足すと5800億元（約9兆円）に上る。

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胡潤研究院は、世界で10億ドル（約1100億円）を超える資産を持つ女性起業家100人を選び出した。この人数は昨年より11人増加している。この100人のうち、世界で最も成功した起業家の61%が中国で生まれており、昨年に比べ4ポイント増加した。これは第2位の米国の3倍に相当する。これらの女性起業家は多くの業界に広く分布している。

■トップ10に入った中国の女性

1位：精神疾病の製薬企業「翰森製薬（Hansoh Pharmaceutical Group）」の鐘慧娟（Zhong Huijuan）最高経営責任者（CEO）（59）

資産額は1060億元（約1兆6400億円）。夫の孫飄揚（Sun Piaoyang）氏と合わせ「2020胡潤世界富豪ランキング」の第35位に入っている。1995年設立、2019年上期に前年同期比22%増の46億元（約710億円）の売り上げを記録した。

2位：不動産開発「竜湖集団（Longfor Group）」の呉亜軍（Wu Yajun）董事会主席（56）

資産額は990億元（約1兆5070億円）で、昨年は第1位だった。同社の2019年の売り上げは前年比21%増の2425億元（約3兆7600億円）に達した。

3位：スマホ部品製造「藍思科技（Lens Technology）」の周群飛（Zhou Qunfei）董事長（50）

資産額は660億元（約1兆円）。同社の2019年の売り上げは前年同期比9%増の303億元（約4700億円）。

4位：電子部品製造「立訊精密（Luxshare）」の王来春（Wang Laichun）董事長（53）。

資産額は580億元（約9000億円）で初のトップ10入りとなった。昨年はワイヤレスステレオ市場が沸騰、株価が200%を超えて上昇した。

5位：米国の建築材料卸業「ABC Supply」のダイアン・ヘンドリックス（Diane Hendricks）オーナー（73）

資産額は570億元（約8800億円）。トップ10の中で唯一の外国人だ。

6位：電子部品製造「領益智造（Triumph Lead Group）」の曾芳勤（Zeng Fangqin）董事長（55）

不動産開発「富華国際（FuWah International）」の陳麗華（Chen Lihua）董事局主席（79）

石油化学「恒力集団（Hengli Group）」の範紅衛（Fan Hongwei）総経理（53）

3人が同額で名を連ねた。資産額はいずれも530億元（約8200億円）。

9位：教育サービス「中公教育（Offcn Education）」の鲁忠芳（Lu Zhongfang）株主（78）

資産額は500億元（約7800億円）。公務員養成教育に特化した同社は昨年1月に株式上場を果たし、目下の時価総額は1400億元（約2兆1760億円）近い。

10位：製紙「玖竜紙業（Nine Dragons Paper）」の張茵（Zhang Yin）董事長（63）

資産額は420億元（約6500億円）。2019年の売り上げは前年同期比4%増の546億元（約8300億円）、年末時点の総資産は808億元（約1兆2550億円）に達した。(c)CNS/JCM/AFPBB News