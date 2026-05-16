【5月16日 AFP】（更新）ドナルド・トランプ米大統領が台湾に対し正式な独立宣言をしないよう警告したことを受け、台湾は16日、台湾は既に「独立国」だと表明した。

台湾外交部（外務省）は声明で、「台湾は民主主義の独立主権国家であり、中華人民共和国に従属するものではない」と強調した。

外交部はトランプ氏が台湾への武器売却を検討していると示唆したことについて、米国による台湾への武器売却はの安全保障上の義務の一環だと指摘。

「米国から台湾への武器売却は、米国の台湾関係法に明確に規定されている米国の台湾に対する安全保障上の義務であるだけでなく、地域的な脅威に対する共同抑止の一環でもある」と述べた。

台湾総統府のカレン・クオ報道官は16日、「トランプ大統領やマルコ・ルビオ国務長官をはじめとする米国側から、台湾に対する米国の一貫した政策と立場は変わらないとの確認が何度もあった」と発表。

「台米協力は常に行動によって示されてきた」「台湾関係法の確固たる義務に基づき、米国との協力を継続していくことを期待している」と付け加えた。

トランプ氏は中国訪問中、習近平国家主席から台湾を支持しないよう圧力をかけられていた。

台湾の頼清徳総統は、台湾は既に独立国であり、独立宣言は不要だという立場を取っている。(c)AFP