【5月15日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領は、中国・北京での習近平国家主席との首脳会談で、ホルムズ海峡の開放に向けた中国側の協力の申し出を得られたと述べた。

会談初日を終えた後、14日夜に米国で放送されたFOXニュースのインタビューでトランプ氏は、協議は順調に進み、習氏が米国側の複数の要望に同意したと述べた。

中東での戦争についてトランプ氏は、ホルムズ海峡を事実上封鎖しているイランに対し、中国が軍事支援を準備しているわけではないと習氏が明確に保証したと述べた。

「彼は軍事装備を提供するつもりはないと言った…。強い口調でそう言った」とトランプ氏は語り、「彼はホルムズ海峡が開くことを望んでおり、『もし私が何かしらの形で役に立てるなら、ぜひ協力したい』と言っていた」と付け加えた。

中国外務省は15日、両首脳がイランについて協議したかどうかの質問に対し、「包括的かつ恒久的な停戦」を求め、「国際社会からの要請に応じ、（ホルムズ海峡の）航路は可能な限り速やかに再開されるべきだ」との声明を発表している。(c)AFP