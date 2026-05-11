【5月11日 AFP】フランスのステファニー・リスト保健相は11日、ハンタウイルスが発生したクルーズ船から下船し、飛行機で帰国した女性1人が陽性反応を示したと発表した。フランス国内での感染確認は、今回の集団感染発生以降では初めて。

この女性はMVホンディウスを下船して帰国し、パリで隔離されている乗客5人のうちの1人で、10日夜に体調を崩していた。

リスト氏はラジオ局フランス・アンテルに対し、「検査で陽性が確認された」と述べ、さらに感染者と接触した可能性のある仏人22人が新たに特定されたと付け加えた。

その内訳は、4月25日にセントヘレナ島発のヨハネスブルク便に搭乗していた8人、そしてヨハネスブルク発のアムステルダム便に搭乗していた14人だという。

クルーズ船のMVホンディウスではオランダ人夫婦とドイツ人女性の計3人が死亡したが、オランダ人女性は4月25日にセントヘレナ島からヨハネスブルクに飛び、その日のうちにアムステルダム行きの便に一時的に搭乗したが、離陸前に降ろされた。この女性は翌26日にヨハネスブルクの病院で死亡し、その後ハンタウイルス陽性と判明している。(c)AFP