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【5月8日 AFP】英国は7日、中国が英国の主権を侵害したとして非難し、駐英中国大使を呼び出して抗議すると表明した。裁判所が、中国当局の指示を受けて英国在住の香港民主活動家の監視を行っていたとして国家安全保障法違反に問われた中国と英国の二重国籍者の男2人に有罪判決を下したことを受けたもの。

ロンドンの中央刑事裁判所の陪審は数週間にわたる審理を経て、元香港警察の警察官、袁松彪（ビル・ユエン）被告（65）と、元英国境警備隊員の衛志樑（ピーター・ワイ）被告（40）に対し、外国の情報機関に協力したとして有罪評決を下した。

この注目を集めた裁判では、両被告が英国内で香港の反体制派や亡命中の民主活動家を標的とした「影の警察活動」を行っていた実態が明らかになった。

ダン・ジャービス安全保障担当閣外相は判決の数時間後に出した声明で、「これらの人物が中国のために行った活動は、わが国の主権侵害であり、決して容認できない」と強調。

「中国に対しては引き続き、わが国の国民の安全を脅かす行為について任を追及していく」と述べ、外務省が中国大使を呼び出して厳重に抗議し、「このような行為は英領内において決して容認できないことを明確に伝える」と発表した。

ワイ被告は、香港当局が関心を寄せている人物を探すために内務省のコンピューターシステムに不正アクセスしたとして、職権乱用罪でも有罪判決を受けた。

ジャービス氏は声明で、今回の事件は英政府が「外国による敵対行為から英国民を守る力」を持っていることを示すものだとして、「今回の有罪判決は明確なメッセージとなるはずだ。英国の安全保障を脅かそうとする者は誰であれ、深刻な結果を招くことになるだろう」と付け加えた。(c)AFP