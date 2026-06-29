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【6月29日 AFP】オーストラリアとバヌアツは29日、太平洋の島国バヌアツ国内への外国の軍事基地設置を禁止する、包括的な経済・安全保障協定に署名した。

バヌアツは、中国と米同盟国による南太平洋での戦略的競争の最前線に位置しており、中国による地域内での安全保障上の存在感拡大が注目されていた。

協定は、キャンベラでオーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相とバヌアツのジョサム・ナパット首相によって署名された。

この協定により、オーストラリアはバヌアツへの経済的支援を強化することを約束し、外国の軍事力が同国に基地を建設することを阻止する。バヌアツの最大対外債権国は中国だ。

アルバニージー首相は記者団に対し、「これにより、外国の軍事基地が設置されないという確実性がオーストラリアにもたらされる」と語った。

中国海軍の艦船は、これまでバヌアツへの寄港を繰り返している。

かつて南太平洋で最大の米軍基地があったルーガンビルでの岸壁拡張工事に、中国は資金を拠出している。このことから米豪は、中国が海軍基地の設置を目指している可能性があるとして警戒していた。

岸壁拡張工事について中国とバヌアツはこれまで、クルーズ船用であると説明していた。

署名式後の記者会見でナパット首相は記者団に対し、今回の協定は、インフラの軍事化を拒否することもバヌアツに義務付けていると説明した。(c)AFP