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【6月13日 AFP】米実業家のイーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースXが12日、ナスダック市場に上場した。初値は新規株式公開（IPO）価格を上回る150ドル（約2万4000円）。IPOを通じた調達額は過去最大となる750億ドル（約12兆円）を超えた。

その後買い注文が集まり、初日の取引は約19%高で終了。時価総額は2兆ドルを超え、フェイスブックの親会社メタやウォルマートを上回り、米国企業のトップ10に入った。最高経営責任者（CEO）を務めるマスク氏は世界初の「トリリオネア（1兆ドル長者）」となった。

マスク氏は米南部テキサス州にあるスペースXの本社での式典で、「スペースXは、あなたを月や火星、そして最終的にはその先へ連れて行けるようにしたい。スペースXの素晴らしいチームと共に、私たちは実現できると確信している」と述べた。

スペースXは2002年に設立。ロケット開発に加え、AI、衛星通信網「スターリンク」などの事業を展開している。

マスク氏はスペースXのほか、電気自動車（EV）大手テスラのCEOを務める一方、ドナルド・トランプ米政権で「政府効率化省（DOGE）」の責任者を務めた。(c)AFP