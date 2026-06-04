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【6月4日 AFP】英国でシーク教徒（インドで始まった宗教）の男に刺された被害者の白人学生が、警察に手錠をかけられた上、加害者に人種差別発言をしたというぬれぎぬを着せられて死んでいく映像が2日に公開されたのを受け、警察の対応に内外で激しい反発が広がっている。これを受け、英警察本部長評議会（NPCC）が、容疑者の人種や民族に応じて対応を変えるよう警察官に勧告する「人種行動計画」の見直しに着手していることが3日、明らかになった。

警察のボディーカメラの映像には、致命傷を負って横たわる被害者のヘンリー・ノバクさん（18）が警察官に対して「息ができない」と何度も訴える姿が映っている。

ノバクさんは昨年12月、サッカーチームのメンバーと南部サウサンプトンの夜の街に繰り出した際、シーク教徒のビクラム・ディグワ被告（23）に刺された。

ディグワ被告は現場に到着した警察に対し、ノバクさんから人種差別的な侮辱を受けたとして、自分こそが被害者だとうそをついた。

サウザンプトン刑事法院は1日、刃渡り21センチの儀礼用のナイフでノバクさんを刺殺したとして、ディグワ被告に終身刑を言い渡し、仮釈放が可能になるまでに服役しなければならない最低拘禁期間を21年に設定した。

ノバクさんの父親は「息子の死を、これ以上の分断や憎悪、緊張を生み出すために利用しないでほしい」と懇願していたが、2日夜には警察の対応に対する抗議デモが暴動へと発展し、2人が逮捕された。

反移民を掲げる強硬右派政党「リフォームUK」のナイジェル・ファラージ党首や、著名な極右活動家のトミー・ロビンソン氏らはこの事件について、警察が民族的少数派（エスニック・マイノリティー）を白人よりも寛大に扱う「2層構造の取り締まり」の典型例だと主張している。

これに対し中道左派のキア・スターマー首相と労働党政権は、2層構造の取り締まりの存在そのものを真っ向から否定している。

だが、NPCCは容疑者の人種や民族に応じて対応を変えるよう警察官に勧告する「人種行動計画」を見直す方針を表明。

NPCCのギャビン・スティーブンス議長は声明で、「これらのコミットメントの文言や表現対する正当な懸念に耳を傾けている。必要であれば変更を加えることは可能であり、実際にそうするつもりだ。しかし、これが治安維持の質を向上させるという本来の目的を損なうものであってはならない」と述べた。

昨年公開された人種行動計画は警察の人種的平等への取り組みについて、「すべての人を『同じに」扱うことや、人種に対して『白人と有色人種と区別をしない』ことを意味するわけではない」と記していた。

同指針は、英国において逮捕される確率が白人の2倍以上とされる黒人への取り締まりを改善する取り組みの一環として導入された。

サラ・ジョーンズ警察担当相は、この指針が見直されることは「正しいことだ」と述べた。(c)AFP