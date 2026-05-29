【5月29日 CGTN Japanese】中国南部の広東省深セン市にある河套深港科学技術革新協力区では、科学技術を用いて育成された矮性イネ（水稲）が豊作を迎えています。従来の農地で育てたイネと異なり、これは屋内で栽培されたものです。

矮性イネはビルの屋内の棚に植えられ、高さは手のひらの長さとほぼ同じ約20センチで、1株当たり400〜600粒のイネ粒を実らせることができます。米として実を食べることができるだけでなく、その清潔な根系は中医薬材として利用でき、葉は家畜の飼料にもなります。

これら矮性品種のイネは、屋内の栽培に向いています。栽培に使われる透明な液体は、実は調合された水耕栽培用の培養液です。また、棚の上のランプには特許取得チップが取り付けられており、イネの成長に最適な太陽光スペクトルを正確にシミュレーションでき、イネの成長段階に応じた光の需要に合わせて制御できます。イネ全体は同じ高さに成長し、状態も極めて均一です。この背景には、人工知能（AI）による精密な制御システムがあり、栽培室の湿度や温度、二酸化炭素濃度は、すべてこのシステムを通じて正確に制御することができ、水稲に最適な生育環境を作り出しています。

こうした科学技術栽培モデルが導入されたことで、イネの栽培は天候や地域による制約がなくなりました。4層の栽培棚を平らに広げると、その面積は1ムー（約667平方メートル）に相当しますが、栽培密度が高く年に4回収穫できるため、年間生産量は最大で3トンに達します。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

