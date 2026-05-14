ロシア、紛争終結に向けウクライナ軍のドンバス地域からの撤退を改めて要求
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【5月14日 AFP】ロシアは13日、ウクライナ紛争終結に向けて強硬な要求を改めて突きつけ、ウクライナ軍が同国東部ドンバス地域（ドネツク、ルハンスク両州）から撤退しない限り、停戦や包括的な和平交渉は行わないと改めて表明した。
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は先週末、4年以上続くウクライナ紛争が「終結に向かっている」と述べていた。
ロシア大統領府（クレムリン）のドミトリー・ペスコフ報道官はAFPを含む記者団との電話会見で、「停戦が実現し、本格的な和平交渉の道を開くためには、『ゼレンスキー大統領』がウクライナ軍に対し、停戦とドンバス地域、すなわちロシア領からの撤退を命じなければならない」と述べた。
ロシアは現在、ウクライナ領の約5分の1を占領している。2014年に一方的に併合した南部クリミア半島全域、東部ドネツク、ルハンスク両州の大部分、そして南部のザポリージャ州とヘルソン州の大部分だ。
ロシアは、国際社会から広く不当とみなされている、性急に実施された住民投票に基づき、これら5地域すべてをロシア領だと主張している。
ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ロシアの要求を拒否し、譲歩は降伏に等しいと述べている。(c)AFP