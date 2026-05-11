【5月11日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領は、10日に放送されたインタビューの中で、イランの「すべての標的」を攻撃するにはわずか2週間しかかからないだろうと述べ、イランは「軍事的に敗北した」と付け加えた。

インタビューは先週、独立系ジャーナリストのシャリル・アットキソン氏が収録したもので、トランプ氏はその中で北大西洋条約機構（NATO）を「張り子の虎」と呼び、同盟国がイランに対する作戦を支援していないと非難した。

トランプ氏は、「彼らは軍事的に敗北している。彼ら自身はそう思っていないかもしれない。しかし私は、彼らも分かっていると思う」とし、「だからといって、すべてが終わったというわけではない」と付け加えた。

また、米軍は「あと2週間投入すれば、すべての標的を攻撃できる」と示唆し、「われわれが狙っていた特定の標的があり、そのうちおそらく70％はすでに実行した。しかし、理論上は攻撃可能な他の標的もある」と述べた。

「たとえしなかったとしても、それは最終的な仕上げにすぎない」

NATOについては、「張り子の虎であることが証明された。彼らは助けに来なかった」と述べた。(c)AFP