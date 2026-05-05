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【5月5日 AFP】フランスの大学の食堂で4日、収入に関係なくすべての学生を対象に、1ユーロ（約180円）での定食の提供が始まった。経済的困難に対処するための措置だという。

通常3.30ユーロ（約600円）の定食をすべての学生に1ユーロで提供する動きは、学生組合の活動を受けたもの。

前菜、メイン、デザートの3品からなる定食はこれまで、低所得者や経済的支援を受けている人々にのみ、1ユーロで提供されていた。

パリに住む学生、アレクサンドル・イオアニデスさん（18）にとって、この措置は月々の学食費を大幅に削減することになる。

「月に20回ここに来る。これまでは約60ユーロかかっていたけれど、今後は20ユーロで済む」と語り、節約したお金を「外出やレストランでの食事」に使う予定だと付け加えた。

この政策は、フランスの学生の経済的負担を軽減することを目的としている。学生組合の1月の調査によると、48％の学生が経済的理由で食事を抜いた経験があり、うち23％は月に数回抜いているという。

当局は需要の増加に備えており、フィリップ・バティスト高等教育・研究・宇宙相は、この制度を支えるために2027年に1億2000万ユーロ（約220億円）を確保すると約束している。(c)AFP