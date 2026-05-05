【5月5日 AFP】南米コロンビアで3日、モンスタートラックのイベント中に車両が観客に突っ込み、少なくとも3人が死亡、38人が負傷した。地元当局とメディアが伝えた。

地元メディアによると、南西部の町ポパヤンで行われたイベントで死亡したのは、少女2人と若い女性1人。家族連れも多かったとされる。

SNSで拡散した画像や映像には、ウィリーを行った後に制御を失った車両がコースを外れ、観客とコースを隔てる柵に突っ込む様子が捉えられていた。

事故の発生を受け、フアン・カルロス・ムニョス市長は「この事故に深く心を痛めている。現時点で38人以上が負傷し、3人が死亡したと報告を受けている」とX（旧ツイッター）に投稿した。

地元メディアは、負傷者の中には複数の子どもがいると伝え、また消防当局も重傷した人が病院に急送されたと報告している。

死亡した少女の一人、ヘレン・ベラルデさん（10）は、誕生日のプレゼントとしてイベントに参加していた。ヘレンさんの祖父ミラーさんは、会場には「安全対策がほぼ何も取られていなかった」とし、「犯罪行為だ」と非難した。

ミラーさんの別の孫も頭部を負傷し、病院で手術を受けた後、集中治療室で手当てを受けているという。

ムニョス市長は、事故について調査を命じ「決して起こるべきではなかった」と述べた。(c)AFP