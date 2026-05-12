【5月12日 CNS】長江（揚子江、Yangtze River）の河口では大型貨物船が行き交う。その水面下89メートルでは、ある壮大なプロジェクトが静かに進んでいる。世界最大級の直径を持つ高速鉄道用シールドマシンが、全長14キロに及ぶ川底トンネルを掘り進めている。これは第15次五か年計画期の重点プロジェクトである「沿江高速鉄道」の象徴的な工事だ。

なぜ中国は巨額の投資をしてまで、高速鉄道を長江の下に通すのか。その答えは数字に表れている。総投資額は5000億元（約11兆6799億円）を超え、関連産業の付加価値を約1兆5000億元（約35兆397億円）押し上げると見込まれている。つまり、1元（約23円）の投資が約3元（約70円）の経済効果を生む計算だ。

このプロジェクトは単なる交通インフラにとどまらない。トンネルや橋の建設を通じて、200台以上の大型シールドマシンや架橋設備の開発・製造を促し、57万トンに及ぶ高強度特殊鋼の需要を生み出す。さらに、トンネル用のコンクリート部材の生産を支えるスマート工場の整備も進んでいる。

沿江高速鉄道の路線を、国家級の先進製造業クラスターの分布と重ねると、その戦略的意義が見えてくる。この路線は全国の4分の1以上の先進製造業集積地と、約4割の重点研究拠点を結びつける。上海市の新エネルギー車、武漢市（Wuhan）の光電子産業、成渝地域（重慶市＜Chongqing＞と四川省＜Sichuan＞成都市＜Chengdu＞の一帯）の高級エネルギー装備など、中国の中核産業がこの時速350キロの鉄道によって結ばれ、これまでにない規模で人・モノ・技術の流れが生まれる。

研究開発から産業応用までが数時間圏内に収まれば、流れるのは単なる人や貨物ではなく、知識や技術、イノベーションそのものになる。地理的制約に縛られていた地域連携も、この鉄道によって大きく変わる。東部の資本と技術、中部の製造能力、西部の資源と市場が、約2000キロの軸上で再配置され、深く結びつくことになる。

水深89メートルという数字は、単なる工事の難易度を示すだけではない。極限環境でも大規模インフラを実現できる技術力を示している。橋を架ける時代から川底を貫く時代へ、その変化は国力の向上そのものを映し出している。

第15次五か年計画の重要局面において、このプロジェクトは明確なメッセージを発している。外部環境が不確実な中でも、中国は国内循環を強化する戦略インフラを整備し、巨大市場と産業基盤を支えに成長を図ろうとしている。

沿江高速鉄道は、水上の長江航路に加え、新たな陸上の経済軸となる。全線開通すれば、東西を結び、産業とイノベーションをけん引する新たな経済回廊が形成される。これは足元の成長を支えるだけでなく、将来を見据えた国家戦略でもある。(c)CNS-三里河中国経済観察/JCM/AFPBB News

