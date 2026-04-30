【4月30日 CGTN Japanese】中国科学院によると、中国初の100万立方メートル級塩洞水素貯蔵実証プロジェクトが4月25日、中部の河南省平頂山市で正式に操業を開始しました。この重要なプロジェクトは、水素エネルギーの大規模かつ低コストの貯蔵場所不足というカギとなる課題を補い、中国の水素エネルギーの「製造―貯蔵―輸送―利用」産業が本格的に大規模な発展の新段階に入ったことを示しています。

プロジェクトは中国科学院武漢岩土力学研究所と、石炭・化学工業の大手複合企業、中国平煤神馬控股集団が共同で実施しました。プロジェクトの責任者によると、楊春和院士（アカデミー会員）チームが精密な立地・地層選択方法を通じて、掘削深さを1418メートルと正確に確定し、水溶体積が3万立方メートルを超える塩洞空洞を建設し、150万標準立方メートルの水素貯蔵を完了しました。これにより、中国初の塩洞を利用した大規模な水素貯蔵プロジェクトを実現し、世界レベルの一連の技術的な難題を克服しました。

プロジェクトは多くの重大な技術的ブレークスルーを達成しました。層状岩塩層における水素貯蔵の長期的な密閉性と実行可能性を実証し、複数の重要な技術的難題を突破しました。チームは同時に、水素に直接接触する材料の腐食、設備の密閉性などのボトルネックを克服し、重要な核心設備は100%国産化を実現し、自主的管理可能な地下水素エネルギー貯蔵技術体系を構築しました。

専門家によると、国内初の塩洞水素貯蔵庫として、水素エネルギーの大規模貯蔵におけるボトルネックを解決するために成熟した技術ルートを提供したとのことです。また、化石エネルギーの輸入依存を減らし、国家のエネルギー安全保障の基盤を盤石にする上で重要な戦略的意義があるとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

