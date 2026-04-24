【4月24日 CGTN Japanese】中国の先物市場における対外開放の重要な施策として、4月21日夜の連続取引時間帯から、海外の取引者がニッケルの先物およびオプション取引に参加できるようになりました。これは上海先物取引所が初めて直接対外開放した課税済みの非鉄金属先物商品であり、実体経済に対する先物市場のサービス能力がさらに高まる見込みです。

21日夜の連続取引期間から、「海外特別参加者、海外仲介機関、海外投資者」が市場に参与する主体としてニッケル先物およびオプション取引に参加できるようになったことは、ニッケル先物とオプションの国際化により、市場構造がさらに豊かになるとみられています。

ニッケルはステンレス鋼の重要な原料であるだけでなく、新エネルギー自動車のバッテリー、航空宇宙、産業用ロボットなどのハイエンド製造における重要な材料でもあります。中国は世界最大のニッケルの消費国・輸入国であり、「資源、精錬、材料、応用」の一体化した完全な産業チェーンを構築しており、生産、貿易、消費の面で顕著な優位性を確立しています。

中国の先物市場で目下対外開放が承認された特定品目は計38種類に達し、エネルギー、金属、化学工業、農産物などの多分野をカバーする開放品目体系が形成されています。2026年3月末時点で、海外取引者の権益は前年末と比べて99%増の500億元（約1兆1500億円）を突破し、過去最高を記録しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

