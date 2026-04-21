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【4月21日 AFP】東欧ブルガリアで19日に投開票された議会選挙で、親ロシア派のルメン・ラデフ前大統領率いるポピュリスト連合「前進するブルガリア（PB）」が勝利した。

選挙管理委員会は、開票率98％の時点でPBの得票率は45％と発表。240議席中約130議席を獲得する見込みだ。

選管の発表によると、中道右派の与党「欧州発展のためのブルガリア市民（GERB）」の得票率は13％。変革党と右派「民主的ブルガリア」の連合（PP-DB）も同13％だった。

ロシアはこの選挙結果を歓迎しており、クレムリンのドミトリー・ペスコフ報道官は、ロシアとの関係改善に向けたラデル氏の姿勢を「好意的に」捉えていると述べた。

一方、欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は「ラデフ氏と共に諸課題に取り組むことを楽しみにしている」とコメントしている。

ラデフ氏は記者団に対し、反汚職を掲げたPBが「明確に勝利した」と述べ、ブルガリアが「欧州の道を進み続けるために全力を尽くす」と語った。

しかし、今年初めに辞任したばかりのラデフ前大統領は、欧州連合（EU）が変わる必要もあるとし、「強いブルガリアと強いヨーロッパには批判的思考とプラグマティズムが必要だ」とも主張した。

ブルガリアは、EU加盟国中最貧国。今回、過去5年間で8回目の議会選挙となった。

ラデフ氏は、ブルガリアがウクライナに武器を送ることに反対しているが、EUの決定を阻止するために自国の拒否権を行使しないとしている。これは、先週の総選挙で敗北したハンガリーのオルバン・ビクトル氏とは対照的な姿勢だ。(c)AFP