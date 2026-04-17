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【4月17日 AFP】人気急上昇中の米ラップスター、D4vd（21、本名デビッド・アンソニー・バーク）名義の車のトランクから10代少女のバラバラ遺体が見つかった事件で、D4vdが殺人容疑で逮捕された。警察は16日、明らかにした。

ロサンゼルス市警は声明で、D4vd容疑者を「セレステ・リバスさん殺害容疑」で逮捕した。D4vd容疑者は保釈されず勾留されている。

ロサンゼルス市警が昨年9月、悪臭を訴える作業員や近隣住民からの通報を受け、ハリウッドのレッカー移動された車置き場でテスラ車のトランクからひどく腐敗したリバスさんの遺体を発見した。リバスさんの15歳の誕生日前日のことだった。

D4vd容疑者はまだ起訴されていない。地元検察は事件を再調査し、20日に最新情報を発表する予定だ。

リバスさんは13歳の時、ロサンゼルスの南東にあるリバーサイド郡で行方不明になったとされる。

検死局は「だいぶ前に死亡し、発見されるまで車内で長時間放置されていたとみられる」と発表した。

ロサンゼルス市警の捜査官によると、テスラ車はレッカー移動されるまで、高級住宅街ハリウッドヒルズに約1か月駐車されていた。

D4vd容疑者は、2022年に中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」で「ロマンティック・ホミサイド」が大ヒットしたことでインターネット上で一躍有名になった。(c)AFP