【4月18日 東方新報】中国・蘇南瑞麗航空（Ruili Airlines）によると、同社は3月31日、雲南省（Yunnan）昆明市（Kunming）と韓国・清州市を結ぶ国際路線を開設した。これは現在、雲南省から清州へ向かう唯一の直行便となる。

同路線は週2便運航され、往路便（DR5039）は毎週火曜と土曜の午後2時55分に昆明を出発し、午後8時35分に清州へ到着する。復路便（DR5040）は午後9時35分に清州を出発し、翌日0時55分に昆明へ戻る。いずれも現地時間で、片道の飛行時間は約4時間と、乗り継ぎ便に比べて8時間以上の短縮となる。

清州は韓国中部の重要な交通拠点都市だ。近年、雲南と韓国の間では観光や経済・貿易面での交流が活発化しているが、これまで昆明から清州やその周辺地域へはソウルなどで乗り継ぐ必要があり、移動に時間がかかっていた。今回の直行便の開設により、ビジネスや観光での移動が大幅に便利になる。

また、蘇南瑞麗航空は今シーズン、四川省（Sichuan）成都市（Chengdu）、遼寧省（Liaoning）瀋陽市（Shenyang）、山東省（Shandong）威海市（Weihai）などを結ぶ国内線9路線の新設・再開も行い、長江デルタ（上海市・浙江省＜Zhejiang＞、江蘇省＜Jiansu＞）、東北、西北地域での路線ネットワークをさらに拡充している。(c)東方新報/AFPBB News

