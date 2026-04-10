【4月10日 AFP】キア・スターマー英首相とドナルド・トランプ米大統領は9日、米国とイランの停戦後にホルムズ海峡での船舶航行を再開させるため、「実行可能な計画が必要だ」という点で一致した。英首相官邸が発表した。

官邸によると両首脳は、「停戦が成立し、海峡を開くことで合意が得られた今、解決策を見いだす次の段階に入っているという点で一致した」とし、「できるだけ早く船舶の航行を再開させるための実務的な計画の必要性について協議し、再び検討することで合意した」と続けた。

スターマー氏はこの日、湾岸諸国首脳らと戦争および停戦について協議するため、歴訪の一環としてカタールに入った。すでにサウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）の指導者とは会談している。

スターマー氏は英ITVに対し、ホルムズ海峡を利用する船舶に通航料を課す可能性を示唆したイランの提案を退け、「われわれの立場は、『開放』とは安全な航行のために開かれているという意味だ」と述べ、「つまり、通行料なしで船舶が通れるということだ」と付け加えた。

また、イスラエルがレバノンは停戦の対象外と主張していることについて、「はっきり言えば、それは間違っている」とコメント。これを「原則の問題」だとしつつ、停戦合意の詳細をすべて把握しているわけではないとも認めた。

さらにスターマー氏は、イランに関するトランプ氏の発言を批判し、「文明全体が今夜滅びる」といった脅しを自分が使うことは「決してない」と述べた。(c)AFP