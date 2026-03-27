【3月27日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領は26日、イランが戦争終結に向けた交渉に真剣に取り組んでいることを示す「贈り物」として、ホルムズ海峡を10隻のタンカーが通過することを許可したと述べた。

トランプ氏は24日に、イランからの「贈り物」について石油とガスの海峡通過に関係するという曖昧な発言をしていたが、これがそれにあたると説明した。

トランプ氏は紛争開始後初となった閣議で記者団に対し、イラン側が「『われわれが真剣に、確固たる姿勢で臨んでいることを示すために、石油を積んだ船を8隻通過させる』と言ってきた」と述べた。

タンカーはパキスタン船籍とみられ、海峡を通過したという報道を見たと付け加えた。その後、イランからは「さらに2隻を送る」と伝えられたという。

トランプ氏はそれ以上の詳細を明かしていない。

欧州の調査会社「Kpler（ケプラー）」によると、23日以降で積み荷を積んだ石油タンカー6隻とガス運搬船5隻がホルムズ海峡を通過しているが、トランプ氏の言及した船と同じであるという独立した確認は得られていない。

これらの船のうち、石油タンカー3隻とガス運搬船2隻はイラン関連の米国による制裁の対象となっている。(c)AFP