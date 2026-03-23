【3月23日 CGTN Japanese】中国の育児用品市場ではいま、製品の使用感や満足感を重視した「体験経済」による革命が進んでおり、軽量化・スマート化・情緒的価値が商品選択の新たな基準となっています。

9ヶ月の双子を連れて帰省する范さんは、北京のあるショッピングモールで4000元（約9万2000円）以上のカーボンファイバー製のベビーカーを購入しました。「値段は高いが、それだけの価値がある」と話しています。このベビー用品店の店長・薛松梅さんは、「10年前は客は、入店するとまず『安いものはあるか』と聞いてきたが、今の若い人たちはデザインや軽量性に対してお金を払う傾向がある」と語りました。

これについて、中国社会科学院財経戦略研究院市場流通・消費研究室の依紹華主任は、「90年代生まれの親たちが本当に求めているのは、単に『スマート』というラベルではなく、新しい子育てのあり方だ」と指摘します。

体験を重視するこの消費変革は、育児用品業界の発展ロジックを再構築しつつあります。問われているのは生産ラインの能力だけではありません。企業が消費者の心を読み取り、技術にぬくもりを持たせ、製品を本当に生活に溶け込ませることができるかが試されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

