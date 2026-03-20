【3月20日 AFP】イランの国会は、同国が事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を通過する船舶に通行料（通航料）と税金を課すことを計画している。同国メディアが19日、報じた。

当局は、ホルムズ海峡の通航が2月28日の米イスラエルによる対イラン攻撃で始まった中東紛争以前の状態に戻ることはないと述べている。

首都テヘラン選出のソマイエ・ラフィエイ議員はイラン学生通信（ISNA）に対し、「われわれ議会は、各国がホルムズ海峡が通航、エネルギー、食料安全保障のための安全な航路として利用する際、イラン・イスラム共和国に通行料と税金を支払わせる計画を進めている」と述べた。

「ホルムズ海峡の安全保障はイラン・イスラム共和国によって強さと権威、威厳をもって確立される。各国はその見返りとして税金を支払わなければならない」と付け加えた。

イランは紛争戦争開始以来、ホルムズ海峡を事実上封鎖。通航禁止の「警告」を無視したとして複数の船舶を攻撃している。

モハマドバゲル・ガリバフ議長は17日、ホルムズ海峡の通航は「戦前の状態には戻らない」との見解を示した。

イランはここ数日、友好国と見なす国の一部船舶に通航を許可する一方、イランに対する「侵略」に加担したと見なす国の船舶の通航は阻止すると警告している。

海事情報会社ウィンドワードが17日に発表した分析報告書によると、少なくとも5隻の船舶が3月15日と16日にイラン領海を経由してホルムズ海峡を抜けたという。

イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師も声明で、「ホルムズ海峡を封鎖する手段は確実に使わなければならない」と強調している。(c)AFP