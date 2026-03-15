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【3月15日 AFP】1979年のイラン革命（イスラム革命）で退位に追い込まれた故パーレビ国王の息子で、米国で亡命生活を続けるレザ・パーレビ元皇太子は14日、イランの体制が崩壊した場合、国家再建を主導する準備ができていると述べた。

パーレビ氏はSNSに投稿し、イラン現政権の崩壊に備え、イラン国内外の人物を選定して「移行システム」の構築を進めていると明らかにした。

その上で「私のリーダーシップの下における移行システムは、イスラム共和国が崩壊した直後に国の統治を引き継ぐ準備を整えて、最短期間で秩序と安全、自由、そしてイランの繁栄と発展の条件を確立する」と述べた。

イランの反政府運動が拡大する中、パーレビ氏を支持する集会が米国や欧州などで行われたが、ドナルド・トランプ米大統領は、新しい指導者としてパーレビ氏は自身の検討対象に入っていないと示唆している。

パーレビ氏は先月、アリ・ハメネイ師の死亡を受け、イラン・イスラム共和国は終焉（しゅうえん）を迎えたと述べ、「彼の死によって、イスラム共和国は事実上終わりを迎え、まもなく歴史のごみ箱へと葬られるだろう」と述べていた。

米国とイスラエルがイラン攻撃を継続する中、ハメネイ師の息子のモジタバ師が新しい最高指導者に選出され、徹底抗戦の姿勢を示している。(c)AFP