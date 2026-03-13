【3月13日 AFP】木原稔官房長官は13日、フランスのエマニュエル・マクロン大統領が3月31日から4月2日にかけて訪日すると発表した。マクロン氏は離日後、韓国も訪れる。

木原官房長官は記者会見で、「本日の閣議において、エマニュエル・マクロン・フランス共和国の大統領および同夫人を3月31日から4月2日までの間、公式実務訪問賓客として接遇することを了解した」と述べ、「日本とフランスは基本的価値や原則を共有する特別なパートナーであり、今般のマクロン大統領の訪日を通じ、両国の友好、協力関係が一段と深まることを期待している」と続けた。

マクロン氏はこれまでに数回訪日しており、今回は高市早苗首相との会談が予定されている。両氏は、昨年南アフリカで行われた主要20か国・地域（G20）首脳会議でも会談している。

また木原官房長官によると、マクロン夫妻は天皇、皇后両陛下とも会見する。

高市氏が昨年11月に、台湾有事をめぐって日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」に該当する具体例を問われ、「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」と答弁したことで日中関係が悪化する中、マクロン氏は訪日する。マクロン氏は昨年12月に、中国を訪問している。

一方、韓国大統領府も13日、李在明（イ・ジェミョン）大統領の招待によりマクロン氏が4月2日、3日に国賓訪問すると発表している。

声明によると、マクロン氏の訪韓は2017年の就任以降初めてとなる。(c)AFP