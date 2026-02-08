この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月8日 AFP】ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪は7日、フィギュアスケート団体戦が行われ、予選の男子シングル・ショートプログラム（SP）では鍵山優真が五輪デビューとなったイリア・マリニン（米国）を抑えてトップに立ち、日本が前回王者の米国にプレッシャーをかけた。

鍵山は2本の4回転ジャンプを成功させるなど、活気に満ちた観客を魅了する演技を披露してシーズンベストに迫る108.67点を記録した。

一方、2度の世界選手権制覇を果たしている21歳のマリニンは本領を発揮できず、98.00点と鍵山に10点以上離された。

冒頭の4回転フリップは成功したものの、その後のトリプルアクセルではためらいが見られ、4回転ルッツは回転不足となった。この日の得点は、昨年の世界選手権で記録した自己記録を12点近く下回るものだった。

5か国が進出した決勝のアイスダンス・フリーダンス（FD）では、米国のマディソン・チョーク/エヴァン・ベイツ組が133.23点でトップに立ち、2位以下を引き離した。日本は吉田唄菜/森田真沙也組が98.55点で5位となった。

この結果、総合順位では米国が44点で首位を維持し、日本が39点で2位、イタリアが37点で3位に続いている。

男女シングルとペアのフリースケーティング（FS）は、8日に行われる。(c)AFP