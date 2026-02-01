【2月1日 CGTN Japanese】北京人型ロボット革新センターが1月29日に明らかにしたところによると、北京市人型ロボットパイロット検証プラットフォームが正式稼働し、1000台目のカスタマイズされた試作機がラインオフしました。

説明によると、同パイロット検証プラットフォームは2025年に完成して生産を開始しました。敷地面積は9700平方メートルで、具身知能ロボットの技術検証と応用実施の需要に焦点を絞ったとのことです。プラットフォームは小ロット試作ライン、具身知能ロボット生産モデルライン、具身知能ロボット関節生産モデルラインおよび専門テスト実験室を含む4大中核機能を備え、基幹部品から完成機に至るすべての工程の試験を提供できます。

うち小ロット試作ラインは大学、科学研究機関、スタートアップ企業向けの共有型プラットフォームと位置づけられ、主にロボット完成機と主要モジュールの試作、組立、検証を行います。

具身知能ロボット生産モデルラインは具身知能ロボットの完成品製造に対するサービスを提供し、標準化、モジュール化された組立プロセスを確立することで、高効率かつ信頼性の高い完成機の納品を実現します。

具身知能ロボット関節生産モデルラインは製品の基幹部品である関節の生産について、高精度、高安定性で柔軟性に富む生産ラインを構築することで、異なるタイプの関節の生産需要を満たします。

プラットフォームは現在、試作生産とテスト用の設備500セットを備えており、具身知能ロボットの年産能力は5000台とのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

