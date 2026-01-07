この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月7日 AFP】世界最大級の家電見本市「国際コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）」が6日、米ラスベガスで始まった。スコットランドの発明家ジョン・ロジー・ベアードが世界初の機械式テレビシステムを開発・実演してから100年、各メーカーは人工知能の強化機能を備えた最新製品を会場に並べている。

市場調査会社アンペア・アナリシスによると、1日の視聴時間に占めるテレビの割合は、2017年初めの61％から昨年末には48％に減少した。同時期、スマートフォンの視聴時間はほぼ倍増し、21％となった。

こうした現象について米調査会社オムディアのテレビ部門研究リーダーのパトリック・ホーナー氏は「大画面を好むテレビ世代の高齢者と、スマートフォン、タブレット、またはノートパソコンでコンテンツを消費する若者との間の戦いだ」と述べる。

同氏によると、テレビの所有率は世界的に横ばいか減少傾向にあり、また平均販売価格も横ばいか下落傾向にあるという。

販売台数が伸び悩む中、テレビメーカーが収益を守るためには、より大きく、よりスマートな製品をより高価格で提供することが必須となる。

■巨大な画面、AI、Micro RGB

今年のCESでも、巨大な画面を持つ製品が注目の的となった。各メーカーはその他、人工知能（AI）技術を活用したよりパーソナルな体験や画質を向上させる技術をアピールしている。

もう一つの目玉は、LEDディスプレイで色を超精密に制御し、画質を劇的に向上させる技術「Micro RGB」だ。

テレビ販売で20年連続でトップのサムスン電子は、世界初の130インチMicro RGBテレビを発表。今後、製品にAIを組み込む計画を明らかにした。

テレビを製造するメーカーでは、サムスンの他、ハイセンス、LG、ソニー、TCLもCESに出展している。

テレビに組み込まれるAIは、画質や音質の向上だけでなく、視聴者が見たい番組を見つけたり、視聴中のコンテンツへの理解を深めるために活用される。

フォレスター・リサーチの主任アナリスト、トーマス・ヒュッソン氏は「出展ブランドがアピールするAI機能については、その性能がしっかりと発揮できるのかどうかを確認したい」と述べた。