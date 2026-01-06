この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月6日 AFP】オーストラリア・クイーンズランド州でこのほど、数日間続いた豪雨により、広大な農業地帯で洪水が発生した。アンソニー・アルバニージー首相が6日、河川の氾濫で町が孤立し、多数の家畜が流された被災地を視察した。

クイーンズランド州には国内最大級の牧場がある。当局によると、浸水で行方が分からなくなったり死んだりした家畜は1万6000頭以上に上り、また牧場のフェンスが数百キロにわたって被害を受けたという。

アルバニージー氏は、州都ブリスベンから内陸に1500キロ以上離れた鉱山の町クロンカリーを訪れ、被災状況を確認した。

SNSに投稿された写真では、水没を免れた小さな丘の上に避難した牛が集まっている様子が見て取れる。

洪水により、小さな集落の一部は孤立した。ある男性は、車が立ち往生した後、膝まで泥に浸かりながら約40キロを歩いて助けを求めたと、航空救急サービスが報告した。

クイーンズランドでは昨年3月と4月にも、大規模な洪水被害が発生し、10万頭以上の牛、羊、ヤギ、馬が死んでいる。(c)AFP