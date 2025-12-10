【12月10日 CGTN Japanese】中国商務部の凌激副部長兼国際貿易交渉副代表はこのほど、ドイツ自動車工業会（VDA）のミュラー会長および欧州自動車工業会（ACEA）会長でメルセデス・ベンツ・グループ取締役会長のオラ・ケレニウス氏とそれぞれビデオ会談を行い、双方は中独および中欧の自動車産業とサプライチェーン協力について意見を交わしました。

凌激副部長は、ドイツおよび欧州の自動車工業会が引き続きその影響力を発揮し、欧州委員会が中国側と歩み寄り、電気自動車に対する反補助金措置を早期に解決するよう推進することを期待すると述べました。

凌激副部長はまた、ネクスペリア（安世半導体）に関する状況を紹介し、ドイツおよび欧州の自動車工業会が積極的な役割を果たし、ネクスペリアがグローバルなサプライチェーンの安定に資する解決策を一刻も早く見いだせるよう後押ししてほしいと語りました。

ミュラー会長はこれに対して、ドイツ自動車工業会はEUによる対中EV反補助金関税に反対しており、ネクスペリア問題の行方に高い関心を寄せていると述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

