【11月27日 AFP】ナイジェリアの経済の中心地ラゴスのイド・バスターミナルで、ラシェダット・エニオラさん（29、女性）のような利用客たちが、不安な気持ちで旅をしていると語る。

看護師のエニオラさんは、妹の卒業式に参列するため北部カノ州へ向かうところだった。だが、北部では拉致事件が相次いでおり、帰省はいつも神経をすり減らすものとなっている。

エニオラさんは、「出発時刻が刻一刻と迫る中、私は考え、自問自答している。自分のしていることは正しいのだろうか？ 本当にここにいるべきなのだろうか？ （北部への）帰省について話した人たち全員に、（私が拉致されたとしても）身代金を払う余裕はないと言われた」と語った。

彼女が乗るバスは、過去10日間に大規模な拉致事件が起きた北部の州のほとんどを通り、カノに到着するまでに24時間以上かかる。

ナイジェリアではここ数日、大規模な襲撃・拉致事件が相次いでおり、ケビ州の寄宿学校襲撃でイスラム教徒の女子生徒25人、エルクの教会襲撃でキリスト教徒38人、ナイジャ州パピリのカトリック系寄宿学校襲撃で生徒と教師300人以上、クワラ州イスパの村襲撃で女性と子ども10人、ボルノ州の襲撃で少女13人が連れ去られた。

ケビ州の女子生徒25人とパピリの拉致被害者のうち生徒50人は解放されたが、依然として数百人が行方不明となっている。