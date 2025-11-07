【11月7日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領は6日、イスラエルとイスラム組織ハマスによる2年間の戦争が行われたパレスチナ自治区ガザ地区に、米国主導の国際安定化部隊が「非常に近いうち」に展開される見通しだと述べた。

多国籍部隊はエジプトやカタール、トルコ、アラブ首長国連邦（UAE）の部隊を含むと見られており、トランプ氏によるガザ統治計画の一環とされている。

この計画は10月にイスラエルとハマスとの間で合意に至った停戦の一助となったが、ガザでの人道危機は依然として続いている。

中央アジア諸国首脳とのホワイトハウスでの会合でトランプ氏は、「非常に近いうちに実現する。ガザは非常にうまく進んでいる」と述べた。

また、「あまり聞かなくなっているが、ハマスに問題がある場合に備えて、支援を申し出ている国々があると言っておこう」とも語った。

この部隊は、エジプトとヨルダンの支援のもと、ガザ地区で選別されたパレスチナ人警察官の訓練や支援をすることになっている。さらに、国境地域の安全確保や、ハマスへの武器密輸を防ぐ任務も負う。(c)AFP