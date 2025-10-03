この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月3日 AFP】フォーミュラワン（F1、F1世界選手権）を統括する国際自動車連盟（FIA）は2日、今週末行われる25F1第18戦シンガポールGPを控え、ヒートハザードを発令した。これにより、ドライバーの体温管理を支援する新ルールが初めて適用される。

レース・ディレクターのルイ・マルケス氏はこの日午後、各チームに対して規則を通知。外気が31度以上になると予測されるため、ドライバーたちは冷却ベストの着用が可能となる。

レースが行われるマリーナベイ・ストリート・サーキットは、暑さや湿度、天候の極端さが影響し、F1の中で肉体的に最も過酷なサーキットの一つとなっている。ドライバーは、最長2時間に及ぶナイトレースで最大3キロもの体重を失うことがある、

今季のバーレーンGPで耐火レーシングスーツの下にテストで冷却ベストを着用したメルセデスAMGのジョージ・ラッセルは、「全員が快適だと感じるわけではないけれど、快適に感じる人もいるし、時間がたてば自分の好みに合わせて調整できるようになると思う」と記者団に述べた。

「コンセプトは良いと思う。湿度90％の中でレースをして、コックピット内が60度近くになると、車の中はまるでサウナだから、みんな歓迎していると思う」

ベストは冷却チューブがポンプと熱交換器に接続されており、すでに狭いコックピット内では非常に不快だと感じるドライバーもいる。

そのため、FIAはベストの着用を義務化しない方針を示した。ただし、使用しない場合でも、マシンにはベストを機能させるための装備を搭載する必要がある。

ベストを着用しないドライバーは、着用するドライバーとの公平性を保つために0.5キロの（重り）を追加しなければならない。

アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、「このシステムは機能する。シャツ自体はシステムが組み込まれている分、素材が少し厚くなっていて快適さは減る」と述べた。

「トレードオフだね。運転中は快適さが減るけど、少し涼しくはなる」(c)AFP