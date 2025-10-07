【10月7日 CGTN Japanese】中国東部に位置する浙江省杭州市の杭州西駅でこのほど、同じく中国東部の山東省済南発の列車がホームに到着し、27年間逃亡していた殺人犯の洪容疑者が警察に護送され列車から降ろされました。これにより、杭州市臨安区警察の「1998・9・9」故意殺人事件が全面的に解決されました。

杭州市臨安区清涼峰鎮のある村で1998年9月9日夜、家庭内トラブルによる故意殺人事件が発生し、女性1人が娘婿の洪容疑者に鋭利な武器で残忍に殺害され、女性の息子は洪容疑者に鋭利な武器で殴られ負傷しました。事件後、洪容疑者は夜陰に乗じて現場から逃げました。

臨安警察は27年間決して諦めることなく同事件を重点難関攻略目標とし、被害者や関係者を訪れ、手掛かりを整理して事件の状況を分析し、隣接する安徽省は上海市、江蘇省など各地を奔走して調査を進めました。

転機は今年に訪れました。臨安警察は上級警察機関の強力な支持の下、複数の警察資源を統合して現代的な刑事科学技術を運用し、大量の情報を再分析・検討・判断し、地域を跨ぐ協力メカニズムを始動しました。すると、山東省の済南警察は正確なデータ検討や判断を通じて、最終的に洪容疑者が同市に隠れている可能性があるとの重要な手掛かりを入手しました。特別捜査チームは直ちに精鋭を選んで逮捕チームを結成し、済南市へ向かいました。

特別捜査チームは9月17日、ある賃貸住宅で洪容疑者を逮捕しました。取り調べの結果、洪容疑者は27年前に故意殺人および逃走した犯行を認めました。洪容疑者は現在、臨安警察に法に基づき刑事拘留されており、事件調査はさらに進められています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

