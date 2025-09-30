【9月30日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領が不当にアカウントを停止されたとして動画配信サイトのユーチューブを訴えていた裁判で、ユーチューブ側が2200万ドル（約33億円）を支払う和解案に合意した。カリフォルニア州連邦裁判所に提出された和解通知で29日、明らかになった。

トランプ氏が2021年1月6日の連邦議会議事堂襲撃事件後のIT大手による大規模な利用停止措置に異議を唱えて提訴した一連の訴訟で、和解に至った最新事例となる。

和解通知によると、2200万ドルは、非営利団体「トラスト・フォー・ザ・ナショナル・モール」を通じて、ホワイトハウスにトランプ氏の最新の建設プロジェクトに充てられる。この非営利団体は、「ナショナル・モールの修復、保存、そして価値向上に尽力し、ホワイトハウス・ステート・ボールルームの建設を支援する」ことを目的としている。

ユーチューブは上記の2200万ドルに加え、「アメリカ保守連合」を含むトランプ氏の同盟団体に250万ドル（約3億7000万円）を支払うことでも合意した。(c)AFP