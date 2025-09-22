この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月22日 AFP】25F1第17戦アゼルバイジャンGPは21日、決勝が行われ、総合4連覇を果たしているレッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝を果たした。今季のドライバーズ選手権でトップに立つマクラーレンのオスカー・ピアストリは、1周目でクラッシュした。

ポールポジションからスタートしたフェルスタッペンは圧倒的なドライビングを見せ、バリアーに囲まれたバクーの市街地コースで初勝利を収めた。前戦のイタリアGPに続く連勝で今季4勝目、キャリア通算67勝目を挙げている。

2位にはメルセデスAMGのジョージ・ラッセル、3位にはウィリアムズのカルロス・サインツ・ジュニアが入った。サインツにとっては、フェラーリからの加入後初の表彰台となった。

4位にはメルセデスのキミ・アントネッリ、5位にはレーシングブルズのリアム・ローソンが続き、レッドブルの角田裕毅が6位に入った。

マクラーレンのランド・ノリスは7位に終わり、ピアストリがリタイアした貴重な機会を生かせなかった。総合争いで2位につけるノリスは6ポイントを積み上げるにとどまり、首位ピアストリとのポイント差は25となっている。ピアストリは34レース続いていたポイント獲得が途切れている。

フェラーリのルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールが8位と9位に並び、レーシングブルズのアイザック・ハジャーが10位に入った。(c)AFP