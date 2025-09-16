この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月16日 AFP】英国のダニー・クルーガー下院議員は15日、中道右派・保守党を離党して反移民を掲げる強硬右派政党「リフォームUK」に合流し、保守党は「国政政党として終わっている」と述べた。

「影の内閣（野党党首を中心とする最高指導部。いつでも政権を担当できるように閣僚ポストに対応する幹部党員を決めている）」のメンバーが保守党を離反してリフォームUKに合流するのは初めて。影の雇用・年金相として保守党の政策策定において重要な発言力を持つとされていたクルーガー氏の合流は、リフォームUKのナイジェル・ファラージ党首にとって大きな追い風となる。

​​ファラージ氏は、クルーガー氏がリフォームUKの政権樹立準備の指揮を執ると述べた。

クルーガー氏はロンドン中心部での会見で、「保守党は終わっている。国政政党としても、左派に対する野党第一党としても終わっている」と述べた。

「われわれは、19世紀に近代的な公務員制度が創設されて以来、経験したことのない規模の改革を計画している」と付け加えた。

クルーガー氏の離党は、与党・労働党の不人気に乗じることができていない保守党のケミ・バデノック党首にとって痛手となる。

​​クルーガー氏は、「昨年の総選挙での敗北後、保守党がこの明白な教訓を学ぶことを期待していた」と述べた。

「しかし、そうしなかった。保守党は停滞と漂流と見せかけの団結の漠然とした1年を過ごし、大胆なことも、これまでと異なることも、物議を醸すようなことも何もしなかった」と付け加えた。

これに対しバデノック氏は、保守党は「このような出来事によって軌道から外れることはない」と述べた。

下院（定数650）の党別議席は現在、リフォームUKが5、与党・労働党が399、野党第一党の保守党が119となっている。

リフォームUKは政党支持率に関する世論調査で、労働党と保守党を上回り首位となっているが、総選挙は2029まで実施されない公算が大きい。(c)AFP