【9月2日 AFP】全米オープンテニスは1日、女子シングルス4回戦が行われ、大会第23シードの大坂なおみは第3シードのココ・ガウフ（米国）を6-3、6-2で圧倒し、準々決勝進出を決めた。

大坂が四大大会でベスト8に進出するのは2021年の全豪オープン以来。

第1セットで大坂は、いきなりブレークを果たした後、サービスゲームをしっかりキープし、試合の主導権を握った。

続く第2セットでも安定したプレーで相手にブレークを与えず、ミスを重ねるガウフから後半にブレークを奪い、会心の勝利で8強入りを決めた。

「この大会で得たいのは、ただ笑顔で楽しむことだ」と大坂は試合後に語り、ランキング上位の選手と対戦することがモチベーションの一つだと述べた。

「最高の選手と対戦する時が一番楽しい。彼女らが素晴らしいショットを打ったり、エースを決めたりするのが好き。私はそれを常に挑戦と見なしている。挑戦が好きだ」と笑顔で語った。

好調の要因として、新たなコーチとして迎えたトマス・ヴィクトロフスキ氏の存在もあるという。

「彼はいつも誇りをもち、励ましてくれる。私がテニスを表現できる安全な空間を作ってくれているように感じる」と語った。

勝利した大坂は準々決勝で第11シードのカロリーナ・ムホバ（チェコ）と対戦する。(c)AFP