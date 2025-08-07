【8月7日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領の言葉を信じるなら、何百万人もの米国民がトランプ氏の広範な関税政策によって生み出された富の一部を受け取ることになるかもしれない。

だが、見出しを飾ることに長けたトランプ氏からのこの眉をひそめるような提案は、ほとんどが不透明で、財源はどうするのかという重要な疑問が残されている。

トランプ氏自身も、米国が巨額の債務に直面している時に、現金を給付することの難しさを認めている。

トランプ氏は先月、「多くの資金が入ってきているので、少し還付しようかと考えている」「だが、本当に望んでいるのは債務の返済だ」と述べた。

その後、トランプ氏は還付を「配当」と呼び、「低・中所得者層」が対象になる可能性があると述べた。

当然ながら、このアイデアは関心を集めた。

共和党のジョシュ・ホーリー上院議員は7月、米国民に1人当たり600ドル（約8万8500万円）の小切手を送付する法案を提出した。

トランプ氏は、現金給付、あるいは少なくともその功績を自分のものとすることについては実績がある。

新型コロナウイルスのパンデミック（世界的な大流行）時、トランプ氏は数千万人の米国民に経済支援として配布される政府小切手に自身の名前を記載するよう訴えた。

■差し迫る疑問

トランプ氏による最新の計画は、どのように財源を確保するのかという点に大きな疑問符が付く。

米国の財政赤字は昨年10月～今年6月、前年度同期比で悪化している。トランプ氏が数十の貿易相手国に課した関税によって歳入が増加したにもかかわらずだ。

米国民に現金を配れば、財政赤字はさらに拡大し、8月初めまでに36兆8000億ドル（約5425兆円）を超えていた政府債務を増加させることになる。

トランプ氏は配当について説明する際、自身の保護貿易的な政策のおかげで、米国は他国から数兆ドルもの利益を得ていると主張している。

また、日本と欧州連合（EU）が関税協議の合意の一環として約束した大規模な投資にも言及している。

だが、外国の首脳は異なる見解を示している。

例えば日本は、5500億ドル（約81兆円）の投資は主に政府系金融機関による融資や融資保証枠の形で行われると表明しており、現金だけでないのは確かだ。

また、関税によって生み出される歳入に関するトランプ氏の主張も誤解を招く可能性がある。

トランプ氏は関税について、外国が米政府に支払うものだと主張しているが、これは間違っている。

実際に負担することになるのは米国の輸入業者だ。

多くの経済学者は、コスト上昇に直面した企業が製品価格を引き上げるため、最終的に米国の消費者の負担が増えると指摘している。(c)AFP