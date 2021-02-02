ナダル、ATPカップ初戦を欠場 腰の張りで
発信地：メルボルン/オーストラリア
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【2月2日 AFP】男子テニス、世界ランキング2位のラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）は2日、オーストラリアとの国別団体戦ATPカップ（ATP Cup 2021）初戦を、腰の張りを理由に欠場した。
ナダルはこの日オーストラリアのナンバーワン、アレックス・デミノー（Alex De Minaur）と対戦予定だったが、来週開幕する全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2021）へ向けて調整を進める中で休養を優先した。
チームと話し合った末に決断したと明かしたナダルは、ギリシャと対戦する4日までに回復することを期待していると話している。ナダルの代役として、スペインの2番手のロベルト・バウティスタ・アグト（Roberto Bautista Agut）がデミノーと顔を合わせる。
全豪オープンでロジャー・フェデラー（Roger Federer、スイス）を抜いて単独最多の四大大会（グランドスラム）通算21勝目を目指すナダルは、先月29日に豪アデレード（Adelaide）でエキシビションに出場し、ドミニク・ティエム（Dominic Thiem、オーストリア）に7-5、6-4で勝利していた。(c)AFP