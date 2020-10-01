【特集】凱旋門賞、出走した歴代の日本馬
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【10月1日 AFPBB News】仏パリ郊外のロンシャン競馬場（Longchamp Racecourse）で行われる欧州競馬最大のレース、凱旋門賞（Prix de l'Arc de Triomphe、芝2400メートル）に出走した歴代の日本馬をまとめた。
1969年：スピードシンボリ（Speed Symboli）：着外
1972年：メジロムサシ（Mejiro Musashi）：18着
1986年：シリウスシンボリ（Sirius Symboli）：14着
1999年：エルコンドルパサー（El Condor Pasa）：2着
2002年：マンハッタンカフェ（Manhattan Cafe）：13着
2004年：タップダンスシチー（Tap Dance City）：17着
2006年：ディープインパクト（Deep Impact）：3着（レース後、薬物違反により失格）
2008年：メイショウサムソン（Meisho Mamson）：10着
2010年：ナカヤマフェスタ（Nakayama Festa）：2着、ヴィクトワールピサ（Victoire Pisa）：7着
2011年：ヒルノダムール（Hiruno D'Amour）：10着、ナカヤマフェスタ：11着
2012年：オルフェーヴル（Orfevre）：2着、アヴェンティーノ（Aventino）：17着
2013年：オルフェーヴル：2着、キズナ（Kizuna）：4着
2014年：ハープスター（Harp Star）：6着、ジャスタウェイ（Just A Way）：8着、ゴールドシップ（Gold Ship）：14着
2016年：マカヒキ（Makahiki）：14着
2017年：サトノダイヤモンド（Satono Diamond）：15着、サトノノブレス（Satono Noblesse）：16着
2018年：クリンチャー（Clincher）：17着
2019年：キセキ（Kiseki）：7着、ブラストワンピース（Blast Onepiece）：11着、フィエールマン（Fierement）：12着
(c)AFPBB News