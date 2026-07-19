【7月19日 AFP】サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会は、法外なチケット価格や地政学的な緊張、紛争の影、そして共催3か国の容赦ない夏の暑さなど多くの問題に圧迫されると見られていた。しかし、史上最大かつ最も複雑な規模で開催された祭典は、より単純な理由、つまりスリリングな試合と米国、メキシコ、カナダを包み込んだ高揚感よって記憶されることになるだろう。

前回王者アルゼンチンとスペインによる19日の決勝戦を残すのみとなった段階で、国際サッカー連盟（FIFA）は、すでに今大会の成功を宣言することができる。

開幕前には、出場が48チームへ拡大したことで質の低下を招くのではないかという懸念もあったが、それは杞憂（きゆう）に終わった。むしろ、いつも通りのドラマと素晴らしいサッカーが混ざり合った心躍るカクテルを提供し、残っていた不安を一顧だにせず吹き飛ばした。

初出場のカボベルデはスペインとの初戦をスコアレスドローとすると、決勝トーナメント1回戦ではアルゼンチンを苦しめ、延長の末2-3で敗れた。また、こちらも初出場で人口わずか18万5000人キュラソーは、エクアドルと0-0で引き分けた。

エジプトは初めての決勝トーナメント進出を果たし、同2回戦でアルゼンチンからの番狂わせまであと一歩と迫った。

エジプトやカボベルデを含むアフリカ勢は計9チームが決勝トーナメントに進出しており、同大陸の台頭を明確に示した。