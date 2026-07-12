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【7月12日 AFP】11月の米中間選挙を控え、ある白人の牧師らの一団が鮮烈なメッセージを放った──「共和党は政治的利益のためにイエス・キリストをハイジャック（政治利用）した。私たちはそれを黙って見てはいない」というものだ。

米国では伝統的に、白人のキリスト教プロテスタント層は共和党の強固な支持基盤（票田）とされてきた。しかし牧師らの一団は、ドナルド・トランプ大統領、特にその移民排除政策は目も当てられないとし、トランプ氏を牽制すべく11月の中間選挙に民主党からの出馬を決めたのだ。

「ワシントンから聞こえてくるキリスト教徒の声は、福音書に書かれているイエスの姿を反映していない」。民主党から出馬する一人、アダム・ハミルトン氏（62）はAFPの取材にそう語った。

ハミルトン氏は、保守色が極めて強いカンザス州の農村部にある、信者2万4000人のメソジスト派のメガチャーチ（巨大教会）を率いている。本来のプロファイルであれば、右派の共和党系キリスト教徒にぴったり当てはまる人物である。

しかし、上院選に立候補している同氏は、財政責任や強い軍隊への支持を掲げる一方で、人工妊娠中絶への法的アクセスの確保や、LGBTQの権利擁護を支持している。

トランプ政権の「下品さと意地の悪さ」を挙げ、ハミルトン氏はワシントンで起きていることについて「私が36年間説いてきた価値観とは相容れない」とし、「自ら立ち上がって、『こんなことは許されない』と声を大にして言いたい」と語った。