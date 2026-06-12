【6月12日 CGTN Japanese】近年、上海は国際消費中心都市の建設を加速させており、「デビュー・エコノミー」が商圏の集客や消費アップグレードを促す重要な原動力となっています。先日、あるロボットメーカーの具身知能（エンボディドAI）体験館のアジア初店舗が南京西路にオープンし、オープンから1週間、毎日多くの来場者でにぎわっています。

この具身知能体験館では、人型ロボットの展示エリアに多くの見学者が集まっています。ロボットのパフォーマンスを見るだけでなく、分解・展示されたロボットの部品にも多くの人が足を止めて見入っています。

関係者によると、同店はオープン初日に1万人を超える来場者を記録し、周辺の飲食店やファミリー層向けの店舗にも消費の波及効果をもたらしたということです。「デビュー・エコノミー」は、このように商圏の業態転換を後押しする重要な力となっています。

南京西路商圏は、上海におけるハイレベルな初店舗の集積地として知られ、その所在地としての静安区は2025年に238の初店舗を誘致し、2026年以降もすでに100店舗近くが導入されています。テクノロジー系の初店舗の導入は業態の多様化を促進するだけでなく、制度の革新やシーン作りを通じて、テクノロジー、文化、アートを融合させた新たな消費エコシステムの構築にも寄与しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

