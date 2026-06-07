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【6月7日 AFP】台湾海巡署（沿岸警備隊）は7日、中国が台湾東側の海域で実施したと発表した作戦について「国際法に違反している」と非難し、適切に対応するため艦船を配備したと発表した。

中国国営の新華社通信はこの前日、日本とフィリピンが海洋境界の画定に向けた交渉を開始すると発表したことを受け、台湾東部の海域で「法執行作戦」を実施したと報じていた。

台湾海巡署は声明で、中国の船舶を「全過程を通じて監視している」とした上で、「適切に対応するため必要な巡視船を配備した」と説明。台湾側によると、福建省のアモイ（廈門）港を出発した中国の公船4隻が、台湾南西部の「制限海域」外を航行しているのを確認したという。海巡署は監視を強めるため、巡視船を5隻以上出動させた。

声明では、中国船は7日中に「関連海域」に到着する見込みであるとした上で、「台湾東部の海域において中国は一切の主権を有していない」と強調した。

一方、海巡署は6日、南シナ海で係争中の東沙諸島（別名：プラタス諸島）周辺で、中国の海洋調査船が海警局の船と合流したことも明らかにした。海巡署は「中国の海警船と調査船が連携して台湾を挑発した初の事例だ」として、警戒を強めている。(c)AFP