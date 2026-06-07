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【6月7日 AFP】レバノン軍は6日、イスラエルによる攻撃で兵士3人が死亡したと発表した。一方、イスラエル軍はレバノンの親イラン武装組織ヒズボラの拠点150か所を攻撃したことを明らかにした。

イスラエルとレバノンは3日、米国の仲介により停戦に合意したが、ヒズボラの最高指導者ナイム・カセム師は停戦合意を拒否。レバノン南部を中心に攻撃の応酬が続いている。

レバノン軍によると、南部カルダリとナバティエ間の道路で軍用車両がイスラエル軍に攻撃され、2人の将校と1人の兵士が死亡した。

レバノン軍は6日、「意図的かつ繰り返されるイスラエルの残虐な攻撃の継続は、解決に向けたすべての努力を妨害することを目的としている」と述べた。

レバノンのジョセフ・アウン大統領も、今回の攻撃を「レバノンの主権に対する明白な侵害」だと非難し、ナワフ・サラーム首相は「凶悪な犯罪であり、レバノンとすべてのレバノン人に対する攻撃だ」と強調した。

イスラエル軍によると、軍事作戦はあくまでヒズボラを標的としているが、今回の車両は「作戦区域内で不審な動きをしていた」とし、現在調査中だと述べた。

イスラエル軍は6日、過去2日間でレバノン南部の約150か所のヒズボラの拠点を攻撃したと発表。一方、ヒズボラはレバノン南部でイスラエル軍を標的にし、国境付近のイスラエル側の砲兵陣地を攻撃したと述べた。

イスラエル軍は6日、南レバノンで戦闘に参加していた2人の兵士が死亡したことを明らかにした。3月2日以降のイスラエル兵の死者数は29人となった。

レバノン保健省によると、イスラエル軍による空爆と地上侵攻により、これまでに約3600人がレバノンで死亡している。(c)AFP