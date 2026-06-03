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【6月3日 AFP】南太平洋の島国ソロモン諸島のマシュー・ワレ新首相は3日、2022年には中国と締結した安全保障協定を「見直す」意向を表明した。不信任案が可決され罷免されたジャーマイア・マネレ前首相は親中政策を進め、2022年には安全保障協定を結びオーストラリアや米国を動揺させた。

ワレ首相は訪問先のオーストラリアでのアンソニー・アルバニージー豪首相との共同記者会見で中国との安全保障協定について問われると、「祈りと断食」を続けて熟考した結果、「他の多くの国と結んでいる他の安全保障協定と同様に、（中国との安全保障協定も）見直す予定だ」と回答。

中国との安全保障協定の内容を公表するかどうかを問われると、ワレ首相は同協定には秘密保持契約（NDA）が含まれており、自身もオーストラリア訪問の直前まで内容を確認できていなかったと明かした。

ワレ首相は、「何人かを主要な役職から解任せざるを得なかった。（豪訪問）出発の前日まで、安全保障協定のコピーすら提供されていなかったため、まだ十分に目を通せていない」と述べた。

オーストラリアはソロモン諸島における中国の影響力に対抗しようとしており、先月、変化を公約に掲げてワレ氏が首相に選出されたのを機に、関係の再構築に向けて動いている

一方で、中国はソロモン諸島にとって最大の債権国だ。インフラプロジェクトをめぐってソロモン諸島が中国政府系銀行に負った債務は、昨年1年間だけで倍増している。

アルバニージー首相は3日、オーストラリアとソロモン諸島が「包括的な」新協定の策定に着手するとともに、警察分野での連携を深めることで合意したと発表した。

警察分野での連携を深める協定は、極めて親中的だったソロモン諸島の前政権下で停滞していた。前政権は、中国式の警察モデルを推進し、中国の警察官が村々に入り込んで住民の世帯データや生体認証データを収集するのを容認していた。

オーストラリアは、ツバルやナウル、パプアニューギニアといった小規模ながらも戦略的に重要な位置にある島しょ国と相次いで条約を締結し、中国との安全保障関係を制限することと引き換えに巨額の経済支援を提供することで、南太平洋諸国との結びつきを強めようとしている。

バヌアツとフィジーも、同様の協定の締結間近だとしている。(c)AFP