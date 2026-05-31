【5月31日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領が、中東での戦争を終結させるための和平提案に複数の条件変更を求めていると、30日に米メディアが報じた。

米紙ニューヨーク・タイムズは事情に詳しい関係者の話として、トランプ氏は合意の条件を厳しくする変更を加えたとされ、新たな枠組みをイランに再検討させるために送ったという。

同紙の報道では、変更の具体的な内容はすぐには明らかにならなかったとされているが、米国のニュースサイト「アクシオス」は、イランの核物質の取り扱いなど、トランプ氏が個人的に重要だと考えている複数のポイントを強化することを望んだと伝えている。

新たな修正により、2月28日に米国とイスラエルがイランに対して共同攻撃を開始して始まった戦争が終結するかどうかの決定が下されるまでに、関係者間の交渉が数日間長引く可能性がある。

米政府筋がAFPに語ったところによると、和平合意はトランプ氏の署名を待つ段階にあったが、29日にホワイトハウスの「シチュエーション・ルーム」で開かれた会議の後も、同氏の決断は下されなかった。

トランプ氏は、あらゆる合意における自身の優先事項として、イランが核兵器を絶対に開発しないことへの合意や、封鎖されているホルムズ海峡の再開などを挙げた。(c)AFP