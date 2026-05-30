【5月30日 AFP】英警察は29日、アカデミー賞主演女優賞を獲得した英俳優ヘレン・ミレンさんが「反ユダヤ主義的な暴言を浴びせられる」動画について捜査中で、動画の分析を進めるとともにミレンさんとの接触を試みていると明らかにした。

現在インターネット上で拡散している問題の動画は、ロンドン警視庁によると、昨年ロンドンで撮影されたものとみられる。

動画には、ミレンさんと夫がカメラを回しながら近づいてきた人物に呼び止められ、罵詈（ばり）雑言を浴びせられるとともに「邪悪なシオニスト」と呼ばれる場面が映っている。その人物は、ミレンさんが「パレスチナ人の家々がなくなったことを大喜びしていた」とも述べている。

警察の担当者は、「男女が反ユダヤ主義的な暴言を浴びせられる動画がネット上で拡散していることは把握している」と説明。

「警察官が現在、動画を検証するとともに、この件について被害届の提出を希望するかどうかを確認するため、被害者に連絡を取ろうと試みている」と付け加えた。

ロンドン警視庁は、近年の中東情勢の悪化に伴い英国内で反ユダヤ主義的な事件が急増しており、3月末以降だけで90人以上をヘイトクライム（憎悪犯罪）容疑で逮捕したとしている。

非営利団体「反ユダヤ主義キャンペーン」は、ミレンさんが浴びせられた暴言を「言語道断だ」と非難し、容疑者を「親パレスチナの暴漢」と呼んだ。(c)AFP